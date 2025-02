Gazzetta - Conte è l’elefante nelle stanza dell’Inter: nessuno lo nomina, ma tutti sanno una cosa

Notizie Napoli calcio - Sarà una lunga ed intensa battaglia fino alla fine tra Napoli e Inter per lo scudetto. Con 15 giornate ancora da disputare gli azzurri sono a +3 sulla squadra di Inzaghi, con lo scontro diretto al Maradona di inizio marzo che potrà essere crocevia fondamentale.

Della sfida Inter-Napoli e del momento dei nerazzurri ne ha parlato anche Filippo Conticello sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

"I nerazzurri non vedevano sul tabellone di uno stadio un 3-0 contro dai tempi dell’ultimo decadente Spalletti, quello che dopo due anni di semina sapeva già di dover lasciare il campo ad Antonio Conte. E proprio lui, l’ultimo ex tecnico dispettoso, è da tempo l’elefante nella stanza ad Appiano: inutile nominarlo troppo, ma anche i muri sanno che la sfida con un allenatore così, in missione tricolore, sarà durissima.

Ormai è chiaro a tutti quanto aiuti il Napoli avere la testa sgombra da altre incombenze e giocare una sola partita a settimana, ma in queste prime 23 giornate gli azzurri hanno mostrato in generale maggiore fame".