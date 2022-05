Gazzetta - Ci sarebbe da capire perché il Sassuolo ieri non sia sceso in campo

Ci sarebbe da capire perché il Sassuolo ieri non sia sceso in campo, senza per questo togliere meriti al Napoli che fa pesare la qualità dei giocatori e l’organizzazione. Inizia così la cronaca di Napoli-Sassuolo 6-1 da parte della Gazzetta dello Sport.

Il Napoli distrugge il Sassuolo

Dionisi focalizza la causa sui primi due calci d’angolo che hanno prodotto altrettanti gol in avvio. Ma se dopo 2’ Chiriches manda in porta Osimhen con un passaggio-assist avventato, è segno che la concentrazione non è quella giusta secondo il quotidiano:

"Gli azzurri sui calci piazzati sono fra i più forti d’Europa, Insigne riesce per due volte a pennellare sulle teste di compagni per nulla contrastati. Non pervenuta la reazione del Sassuolo: 4-0 al 21’. La goleada si ferma, ma solo perché fa caldo e il Napoli non ha bisogno di alzare il ritmo. Nella ripresa andamento lento e la qualità degli azzurri ha la meglio. Avanti stancamente fino alla chiusura del primo set, c’è il tempo per il gol della bandiera di Lopez con la difesa azzurra non impeccabile"

