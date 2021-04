Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Pirlo, come tutti gli allenatori, dipende dai suoi giocatori e ieri ha mandato messaggi positivi ai più in difficoltà, a cominciare da Kulusevski e Szczesny. Il messaggio più velenoso invece è andato al Napoli: «I nostri giocatori positivi al Covid? Noi faremo come abbiamo sempre fatto. Ci presenteremo in campo». Un sms a De Laurentiis".