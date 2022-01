Gazzetta - Chiudere gli stadi al pubblico è un errore, fermare il calcio una follia

Chiudere gli stadi al pubblico è un errore, fermare il calcio una follia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in un duro editoriale.

"Se giustamente restano aperti negozi, centri commerciali, cinema e teatri, pur con le comprensibili restrizioni, non si capisce perché dovrebbe rimettere i lucchetti il calcio che accoglie solo spettatori con il green pass rafforzato. Una contraddizione incomprensibile che avrebbe il sapore di una punizione nei confronti di un’industria percepita ancora come un gioco.

Intendiamoci, il calcio è tutt’altro che perfetto, alcuni presidenti hanno avuto e hanno comportamenti più che discutibili, ma il calcio è anche impresa, dà lavoro a migliaia di persone, ha un impatto sul Pil non indifferente, è uno dei pochi momenti in cui il nostro Paese, per altro disgregato, si ritrova unito. Davvero ancora sopravvive un pregiudizio ideologico nei confronti di un’azienda fondamentale per il sistema Italia? Evidentemente sì"