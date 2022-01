Gazzetta - Chissà come avrà sofferto Spalletti: fosse stato in panca avrebbe invaso il campo per abbracciare i suoi ragazzi

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul pareggio del Napoli a Torino:

"Ciro e i ragazzi della Asl2 rischiano di sbancare lo Juventus Stadium. Una prova di carattere e intensità e chissà come avrà sofferto Luciano Spalletti in isolamento a seguire la sua squadra, che ha mostrato gioco brillante e capacità di reggere il campo nonostante le evidenti difficoltà. Fosse stato in panca Luciano alla fine avrebbe invaso il campo per abbracciare i suoi ragazzi, uno per uno".