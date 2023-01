Gazzetta - Chi si aspettava un Napoli balbettante e in difficoltà è fuori strada. Gli azzurri vincono in maniera pulita dopo l'errore di Abisso sul rigore

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria del Napoli sulla Samp. Gli azzurri adesso sono aritmeticamente campioni d'inverno e venerdì sfideranno al Maradona la seconda in classifica Juventus che dista 7 punti.

Ecco cosa scrive Gazzetta sulla vittoria del Napoli in casa della Samp:

"Avviso ai naviganti. Chi si aspettava un Napoli balbettante e in difficoltà è fuori strada. La Banda Spalletti non è ancora quella splendida orchestra di gioco che ha ammaliato nella prima parte in Italia e in Europa, ma è incamminata verso quel progetto di gioco. Intanto è aritmeticamente campione d’inverno con sette punti di vantaggio sulla Juve ora seconda con il Milan. E poi se avesse ripreso da dove si era interrotta a novembre sarebbe stato qualcosa da marziani e avrebbe ucciso un campionato che ancora ha tanta bellezza da rivelare.

A cominciare da venerdì quando in un Maradona strapieno di entusiasmo arriverà la Juve dalle 8 vittorie di fila senza prendere gol. Una sfida che non deciderà lo scudetto ma molto ci dirà sul suo prosieguo. E per fortuna che Politano ha sbagliato un rigore in avvio gara, concesso erroneamente dall’incerto Abisso su pressione del Var. La prodezza di Audero, che devia sul palo, dà il giusto pathos a una gara in cui la capolista invece deve metterci il meglio di sé per non farsi condizionare da quell’errore e andarsi a conquistare una vittoria limpida, senza bisogno di strascichi polemici".