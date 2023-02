Gazzetta - Che feeling tra Osimhen e Kvara: un gesto di Victor la dice lunga

Calcio Napoli - C'è grande stima tra Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Tra i due il feeling è ottimo in campo e fuori. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola c'è un gesto di Osimhen nei confronti di Kvara che certifica lo splendido rapporto tra i due:

"Domenica scorsa a La Spezia, Victor ha segnato il secondo gol su “regalo” di Kvaratskhelia che gli ha servito il più comodo dei palloni da sbattere in porta, cosa che il georgiano avrebbe potuto tranquillamente fare in proprio. Ma i gemelli diversi del gol sono fatti così. In ottobre fu lo stesso nigeriano a mettere in mano all’amico il pallone del rigore da calciare al Maradona contro l’Ajax. Insomma fra i due c’è una profonda stima"