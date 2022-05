Gazzetta - Cessione Zielinski: spunta un indizio

Calciomercato Napoli - Futuro in Germania per Zielinski? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come sia cambiata la situazione del centrocampista polacco ritenuto non più incedibile dal Napoli che adesso attende offerte.

Zielinski

Napoli cede Zielinski: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla possibile cessione di Zielinski: