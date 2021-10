Gazzetta - Capolavoro Spalletti, in tre mesi il Napoli vale 100 milioni in più: cifre e dettagli [GRAFICO]

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è riuscito in poco tempo a far aumentare il valore dei cartellini dei calciatori a disposizione. Il quotidiano ha stimato un surplus di valore di 100 milioni rispetto ad inizio stagione.

Valore rosa Napoli

"A Spalletti, bisogna riconoscere il merito di aver sempre creduto in questo organico, definendolo competitivo anche senza rinforzi. Ed, in effetti, l’unico volto nuovo nella formazione attuale, è Frank Anguissa, il vero colpo che Cristiano Giuntoli ha concluso nelle ultime ore del mercato estivo. Il suo prestito è costato appena 400 mila euro e a giugno il Napoli dovrà versare 15 al Fulham per il riscatto. Comparando il valore attuale del centrocampista con la valutazione concordata a fine agosto, c’è già una differenza in attivo di 10 milioni di euro, perché il nazionale camerunense è considerato una delle sorprese di questa prima parte del campionato. Aurelio De Laurentiis s’è fatto un po’ di conti, rispetto alla scorsa estate, il suo parco giocatori vale almeno 100 milioni di euro in più. La stima d’inizio stagione si aggirava intorno ai 380 milioni, quella attuale è vicina ai 490".