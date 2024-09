Gazzetta - Cambio modulo: la scelta definitiva di Conte

Napoli - In questi giorni si è discusso molto sulla possibilità che Antonio Conte potesse cambiare sistema di gioco contro il Cagliari. L'allenatore del Napoli, nelle ultime conferenze stampa, ha dichiarato che la sua squadra non cambierà mai modo di attaccare mentre in difesa qualcosa potrebbe cambiare come assetto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela la decisione definitiva del tecnico leccese per domenica.

Antonio Conte

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il cambio modulo non ci sarà. Almeno domenica pomeriggio contro il Cagliari. ANtonio Conte in questo momento vuole puntare sulle certezze e dare una base di lavoro per poi, nel corso del tempo, magari a gara in corso, cambiare atteggiamento tattico per sorprendere anche l'avversario. Dunque verrà riproposto il 3-4-2-1.