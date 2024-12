Gazzetta - C'è un rischio concreto per Raspadori: Roma e Juve ci provano

Calciomercato Napoli - Jack Raspadori scivola sempre più in basso nelle gerarchie del Napoli di Conte e ora l'attaccante che rischia di perdere anche il treno della Nazionale di Luciano Spalletti è in una situazione difficile.

Com scrive Gazzetta c'è il rischio concreto di rimanere a guardare e di doversi accontentare delle bricioleda qui a fine stagione per Raspadori.

A meno che a gennaio non arrivino offerte importanti che possano far vacillare il Napoli. Jack ha bisogno di spazio e fiducia. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve. Ma il Napoli non ha mai aperto all'ipotesi prestito fin qui. Chissà che le cose non possano cambiare ora che è rimasto soltanto il campionato da giocare.