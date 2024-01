Gazzetta - C'è un Napoli con Osimhen e senza: con lui media punti più alta

"Il confronto stagionale tra le partite con Victor a guidare l’attacco e quelle senza, in fondo, racconta di una differenza sostanziale in termini di percentuale di punti conquistati (46,2 per centro contro il 37,5), e di media punti (1,6 contro 1,1). La media punti, invece, è la stessa: 1,5. Insomma, c’è vita anche senza Osi, ma se si vuole davvero pensare di poter rimontare la classifica per puntare a un posto Champions, serve assolutamente l’energia e il talento di Victor, per molti sul podio dei migliori centravanti al mondo in questo momento".