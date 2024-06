Gazzetta - C'è il sì di Hermoso al Napoli: contratto top per tre anni. Ora serve accordo sulle commissioni

Mario Hermoso ha accettato il trasferimento al Napoli. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che rivela tutto l'entusiasmo del calciatore spagnolo nel voler vestire la maglia azzurra avendo poi in panchina Antonio Conte. Hermoso dall'1 luglio sarà un calciatore senza contratto e De Laurentiis vuole regalarlo al nuovo allenatore per dargli il primo rinforzo di spessore in difesa.

Accordo Hermoso Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il calciatore Hermoso ha accettato un contratto triennale - con opzione per un'altra stagione - da 4 milioni netti. Resta però da superare lo scoglio delle commissioni con gli agenti. Sarebbe questo l'ultimo ostacolo prima della fumata bianca definitiva tra le parti.