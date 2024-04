Gazzetta - C'è il sì di David al Napoli: ha scelto gli azzurri a prescindere dall'Europa, le cifre

Jonathan David ha detto sì al Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Lille ha dato piena e totale disponibilità al trasferimento in maglia azzurra per la prossima stagione indipendentemente se il Napoli parteciperà oppure no ad una competizione europea. A tessera la tela per David è stato il nuovo direttrore sportivo Manna che ha avuto l'ok dalla Juventus per iniziare a lavorare per il Napoli.

Jonathan David al Napoli

Calciomercato Napoli - Come abbiamo raccontato in precedenza, la Gazzetta dello Sport riferisce dell'ok di David al Napoli. Dunque è lui l'erede di Victor Osimhen sul quale c'è una clausola da 130 milioni di euro. Ironia della sorte, David già la scorsa estate era stato accostato agli azzurri proprio perchè su Osimhen c'erano proposte incredibili dall'Arabia Saudita. Il Lille chiede 50 milioni per David che non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra un anno. De Laurentiis mette sul tavolo 35 milioni più bonus.