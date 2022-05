Gazzetta - C'è il rischio che oggi possa essere ultima gara Osimhen con il Napoli: lo scenario

Calciomercato Napoli - C'è il rischio che oggi possa essere l'ultima gara di Osimhen con il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive come sull'attaccante ci siano due squadre inglesi pronte ad offrirgli il doppio dell'ingaggio attuale che percepisce in azzurro.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Victor Osimhen:

"Perché c’è il rischio che anche per lui possa essere l’ultima davanti al pubblico napoletano. Le sirene della Premier continuano ad ammaliarlo e Aurelio De Laurentiis ritiene tutti i suoi giocatori cedibili, al giusto prezzo. Che dovrà essere per il presidente a tre cifre, la qual cosa comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza. Al tempo stesso Arsenal e Manchester United hanno preso informazioni, mosso intermediari ma ancora non hanno presentato un’offerta diretta per il centravanti nigeriano. Victor, a parole, ha detto ai tifosi dai microfoni della radio ufficiale, di essere dispiaciuto per lo scudetto mancato e di volerci riprovare a vincerlo nella prossima stagione. Ma se arrivasse l’offerta dall’Inghilterra per lui si parlerebbe di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 4,5 milioni netti che prende dal Napoli".