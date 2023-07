Gazzetta - C'è anche Tare in corsa per essere nuovo DS del Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport non c'è soltanto il nome di Massara nel casting Ds varato da Aurelio De Laurentiis. In corsa ci sarebbe anche un altro profilo attualmente libero da qualsiasi contratto:

"Ma non c’è solo il nome di Massara sulla agenda di De Laurentiis. Perché sempre a Roma vive anche Ighli Tare, ex d.s. della Lazio, altra candidatura autorevole per i campioni d’Italia. Insomma, De Laurentiis ha cominciato il casting. Per scoprire il vincitore, servirà pazienza".