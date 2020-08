Gazzetta - Buone notizie per il Barcellona: recuperati parte degli infortunati in vista del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Barcellona: "Non avrà gli squalificati Busquets e Vidal e con Arthur almomento ai ferri corti con il club è alla ricerca di un undici titolare che al momento presenta diverse incognite. Rakitic o De Jong faranno da “pivote” e il terzo centrocampista dovrebbe uscire dal ballottaggio tra l’inesperto ma elettrico Riqui Puig e il sempre utile Sergi Roberto. Davanti con Messi e Suárez fissi resta una maglia: Ansu Fati è in evidente vantaggio rispetto ai due francesi convalescenti citati in apertura".