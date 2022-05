Gazzetta - Blessin ribalta le gerarchie per Napoli: gioca chi è più in forma

Calcio Napoli - Blessin sembra deciso a cambiare le gerarchie in casa Genoa per la sfida decisiva contro il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega quali sono i cambi che avrebbe in mente l'allenatore.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul Genoa

"Al diavolo gerarchie e canoni tradizionali. A Napoli, che è davvero l’ultima occasione per mantenere in vita il sogno-salvezza, giocheranno i rossoblù più in forma, e lo spartiacque delle scelte sarà quanto si è visto venerdì scorso in campo contro la Juventus al Ferraris. Dunque, il tecnico tedesco sta lavorando su una formazione che dovrebbe prevedere dall’inizio coloro che – come Gudmundsson e Yeboah – sino a ieri erano stati utilizzati soprattutto da comprimari. In particolare quest’ultimo, nato ad Accra, italiano con cittadinanza ghanese, quindici presenze sin qui in rossoblù (ma solo sette dall’inizio) è stato fra i protagonisti della rimonta genoana contro la Juventus"