Gazzetta - Bereszynski-Napoli, gli azzurri si riservano il diritto di riscatto: ecco quanto costerebbe

Calcio Napoli - Bereszynski è ormai un calciatore del Napoli. il calciatore in queste ore completerà le visiste mediche di rito prima di firmare per gli azzurri che si sono riservati un diritto di riscatto sul prestito come si legge sulla Gazzetta dello Sport che ha riportato anche le cifre.

Diritto riscatto Bereszynski Napoli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport sul trasferimento di Bereszynski al Napoli