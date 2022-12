Gazzetta - Basta fare paragoni tra Maradona e Messi! Diego non è termine ma limite

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sul paragone fatto in queste settimane tra Maradona e Messi.

"Maradona, in questo ultimo mese, è stato evocato, paragonato, scavalcato, tanto che leggendo giornali e riviste e social, ascoltando e guardando radio e tivù viene in mente Totò davanti una schiera di sceneggiatori molto lontani dalla realtà che lo proiettavano in trame e personaggi assurdi, che dopo averli ascoltati disse: «Beh, allora, ragazzi, adesso vogliamo ritornare in sé?». Ecco, servirebbe un Totò che a reti unificate dicesse: Adesso tornate in voi, e lasciate in pace Maradona.

Basta con i paragoni, Diego non è termine ma limite. Chi l’ha visto palleggiare con la carta a Siviglia, le arance all’Argentinos Juniors o le palline da tennis a Dubai sa che c’era qualcosa che passava dalle parti di Houdini, un vertice di armonia e istinto selvaggio che l’urbanizzato Messi non può e non deve avere. Sono cambiati i tempi e i canoni e persino i palloni. Maradona aveva il campo, giocava ovunque, Messi ha avuto e ha una stanzetta sempre custodita dalle guardie di fantasia Xavi e Iniesta o Di Maria. E si distingue da tutti, tranne che da Maradona".