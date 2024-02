Gazzetta bacchetta Osimhen: ha perso la sua forza da rugbista e l’agilità da Florence Griffith-Joyner

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport bacchetta in qualche modo Victor Osimhen. Per il quotidiano, il centravanti del Napoli non è più quello dello scorso anno sia in termini di realizzazione ma anche di movimenti all'interno del rettangolo di gioco:

"Ha perso la sua forza da rugbista e l’agilità da Florence Griffith-Joyner, non solo segna poco, ma si muove lentamente rispetto al passato: l’attaccante che era capace di passare tra due difensori come tra due gocce d’acqua senza bagnarsi ora è marcabilissimo, anzi spesso lo fa da solo; quello che stava in scia a Haaland s’è perso; quello che segnava da ogni posizione tanto da sembrare un eroe della Marvel, T’Challa/Black Panther, ora è il figliol prodigo che torna, anzi è costretto a tornare, dopo essere riuscito anche a perdere un aereo dopo un mese".