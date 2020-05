Gazzetta - Azmoun ha scelto Napoli! Gradimento totale al trasferimento, Giuntoli pronto a chiudere con lo Zenit

Calciomercato Napoli ultimissime - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della Ssc Napoli molto interessato ad Azmoun dello Zenit. Il club avrebbe già individuato, essendo l'attaccante extracomunitario, in Leandrinho e probabilmente Lozano, i calciatori che andranno a fargli posto

Mercato Napoli, Gazzetta: trovato l'erede di Mertens

"Cristiano Giuntoli intravede in lui l’eventuale sostituto di Dries Mertens se l’attaccante belga non dovesse firmare il nuovo contratto, che dovrebbe legarlo al club per altre due stagioni. L’idea di giocare in Italia non gli dispiace affatto e il Napoli ha già avuto il suo gradimento per l’eventuale trasferimento. Non l’ha mai perso d’occhio, Cristiano Giuntoli, in questo periodo di costrizioni. I suoi osservatori lo tengono informato sullo stato delle cose. La trattativa vera e propria non è stata ancora avviata, perché il d.s. vuole capire come finirà la questione Mertens. In ogni modo, è pronto a definire l’operazione, con lo Zenit c’è stato un primo contatto attraverso alcuni emissari. Il valore del cartellino di Azmou si aggira intorno al 15 milioni di euro, ma il dirigente napoletano proverà a risparmiarne qualcuno inserendo, probabilmente, qualche bonus"