Gazzetta avvisa: senza Coppe il Napoli fa paura e può volare! Guai a porre limiti all’effetto Conte sul campionato

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte sa bene quanto l’entusiasmo e la passione dei napoletani saranno un fattore determinante in questa stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Â

Guai a porre limiti all’effetto Conte sul campionato: "Lo dice la storia di Antonio allenatore: quando va in fuga, diventa difficile per gli altri stargli dietro e gestire la pressione. Monza e Como potrebbero iniziare a indirizzare il futuro, dopo la sosta Empoli e poi il Lecce. La possibilità di fare un filotto di vittorie esiste, per poi presentarsi in casa del Milan ancora avanti in classifica. Senza impegni infrasettimanali, il Napoli fa paura e può volare"