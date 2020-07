Gazzetta - Aveva ragione Gattuso ad arrabbiarsi dopo Bergamo: questa squadra sa solo vincere

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Roma:

"Il Napoli agguanta la Roma al quinto posto battendola con un capolavoro made in Insigne, il classico tiro a giro che beffa Pau Lopez, che fin lì aveva tenuto in piedi la squadra con una serie di ottime parate. Continua la cavalcata della banda Gattuso, interrotta soltanto dalla super Atalanta. Aveva ragione Rino ad arrabbiarsi dopo Bergamo. Con un successo nello scontro diretto avrebbe potuto davvero pensare a un posto in Champions perché questo è un Napoli che sa solo vincere: nelle ultime sette partite, 18 punti"