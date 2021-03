Gazzetta attacca: polemiche interne nel Napoli! Le offese di Insigne alla squadra aggiungono criticità ad una situazione già di per sé compromessa

Ultime notizie Napoli - Deludente Napoli, ancora una volta secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Stavolta con l’aggravante delle polemiche interne (le offese di Insigne alla squadra), che aggiungono criticità ad una situazione già di per sé compromessa del tutto o quasi. Il Napoli non è stato in grado di gestire un vantaggio trovato per caso, in discussione sono finite le scelte fatte, come Manolas al rientro dopo oltre un mese di inattività, ed esporlo a qualche rischio come poi è avvenuto"