Gazzetta attacca: il Napoli doveva ricompensare subito Kvaratskhelia! PSG pronto a ricoprirlo d'oro, ma ci sono già due rifiuti

Calciomercato SSC Napoli - Cosa c’è dietro alle parole del clan di Kvaratskhelia? L’agente Mamuka Jugeli in passato si era detto sereno sulla questione rinnovo, perché Kvara era felice e perché De Laurentiis «mantiene sempre le promesse…». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ora Jugeli dice di non voler distrarre Kvaratskhelia dall’Europeo, poi però attacca il Napoli:

“Un errore di valutazione evidente, che mette soltanto in difficoltà il suo assistito. Certo, anche il Napoli ha le sue colpe: un talento così, dopo un anno straordinario che ha portato allo scudetto, meritava un trattamento diverso e magari un immediato riconoscimento economico, un avvicinamento alle cifre garantite ai top player in tutto il mondo.

Aver rimandato il tutto ha creato tensione e spinto agente e papà ad aprire le porte alle avance del Psg, pronto a ricoprire d’oro il talento georgiano. Ma il Napoli non ci sente, non prenderà in considerazione offerte per Kvara: ha detto no alla proposta ufficiale da 60 milioni e ha chiuso anche al possibile rilancio da 100”