Gazzetta - Assalto Milan a Lukaku, chiesto il prestito al Chelsea. Sfuma la pista Napoli?

Assalto Milan per Romelu Lukaku. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta del forte interesse da parte dei rossoneri per l'attaccante belga che, dopo il prestito alla Roma, è tornato nuovamente al Chelsea. Gli inglesi non intendono tenerlo in rosa in quanto ritengono l'ex intersita fuori dal progetto tecnico. Lukaku però ha ancora altri due anni di contratto ed un ingaggio netto da 7,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Napoli: Lukaku nel mirino del Milan

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe chiesto il prestito di Romelu Lukaku al Chelsea. L'operazione avrebbe del clamoroso visto che il belga è sempre stato legato all'Inter per i suoi trascorsi. A farlo esplodere a Milano fu Antonio Conte che riabbraccerebbe Romelu molto volentieri anche a Napoli, ma il Chelsea pare non sia più interessato a Osimhen.