Gazzetta annuncia: Mertens ha accettato il rinnovo, i dettagli

Dries Mertens ha accettato proposta De Laurentiis di rinnovo. Ad annunciarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dà tutti i dettagli dell'accordo. Il presidente ieri ha fatto visita proprio al calciatore belga presso la sua abitazione. I due hanno parlato del nuovo contratto per la prossima stagione.

"Aurelio De Laurentiis si è recato a casa Mertens. Per incontrare Dries e dare il suo ok al rinnovo del re del gol della storia del Napoli (a Empoli il primato è salito a quota 146). Nell’attico di di Palazzo Donn’Anna, con panorama mozzafiato spesso postato sui social, il belga che il 6 maggio compirà 35 anni ha praticamente accettato la proposta di restare al Napoli per un’altra stagione. Era il desiderio suo e della moglie Katrin in un rapporto meraviglioso con la città sottolineato dal nome “Ciro” dato al loro primo figlio, nato un mese fa"