Gazzetta annuncia: De Laurentiis confermerà Gattuso fino al 2021, il patron entusiasta del lavoro svolto da Rino

Ultimissime calcio Napoli- Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sarebbe convinto a confermare Rino Gattuso fino al 2021. Per la rosea, la chiacchierata andata in scena venerdì a Castel Volturno, era già stata programmata da tempo. Il presidente ha voluto aspettare prima di fare questa mossa decisiva. In particolare, ha atteso effettivamente che il cambio di panchina portasse realmente i frutti sperati. La risposta è stata ampiamente positiva. De Laurentiis ha apprezzato molto il lavoro svolto da Gattuso in queste settimane. Per questo motivo, ha deciso di affidargli la panchina anche il prossimo anno.