Gazzetta annuncia: da sabato riaprirà il training center di Castel Volturno, il Napoli è pronto per gli allenamenti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Buone notizie in casa Napoli. I prelievi a cui si sono sottoposti martedì tutti i giocatori, lo staff tecnico di Gattuso e alcuni dirigenti, hanno dato esiti negativi. Per oggi è previsto il secondo tampone e se dovesse dare lo stesso esito del primo, allora De Laurentiis darà il via libera per la ripresa delle attività a Castel Volturno, seppur solo a livello individuale. Da sabato, dunque, il centro sportivo ritornerà nuovamente operativo con le dovute precauzioni".