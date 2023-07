Gazzetta - Anguissa sarà per Garcia il Caronte per “navigare” nello spogliatoio del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il legame forte che c'è tra Rudi Garcia e Frank Anguissa:

"Oltre ad essere un caposaldo del centrocampo dello scudetto, il camerunese è una delle chiavi di lettura del tecnico francese che lo lanciò giovanissimo nel 2016 a Marsiglia. Rudi lo chiama “le petit”, anche se Anguissa è uno che di piccolo ha ben poco, considerando quanto sia fisico il suo modo di stare in campo. Comunque sia per Garcia, Anguissa sarà il Caronte per “navigare” nello spogliatoio del Napoli. L’uomo che consentirà al nuovo allenatore di capire ogni sfumatura che diventa importante nella dinamica di un gruppo, nella gestione delle persone".