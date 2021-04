Gazzetta - Anche con la Champions non ci sarà riavvicinamento tra Gattuso e ADL: Rino molto determinato, ha mal digerito il casting presidenziale

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nonostante gli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo, non si registrano segnali di riavvicinamento tra Gattuso e De Laurentiis.

GATTUSO-DE LAURENTIIS: NIENTE RIAVVICINAMENTO

Sul quotidiano si legge: "Al momento, non ci sono indizi che possano far credere ad un riavvicinamento delle parti nel caso il pronostico di inizio stagione dovesse avversarsi. Ad essere più determinato è proprio Gattuso che mal ha sopportato il casting autorizzato dal presidente per trovare il suo sostituto. Fino a quando il lavoro verrà supportato dai risultati, nessuna delle parti ha la necessità di chiarirsi, perché entrambe stanno già guardando al futuro escludendo, pare, la possibilità di ritrovarsi".