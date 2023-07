Gazzetta - Altro che mal di pancia rinnovo: due gesti di Osimhen smentiscono tutto

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport sottolinea l'atteggiamento positivo di Victor Osimhen:

"Victor intanto se la ride, col suo solito modo ciondolante di correre per il campo e di scherzare gli avversari. Anche quando si tratta dei compagni di squadra, nelle esercitazioni tattiche sul campo. Venerdì ha chiesto allo staff di Garcia l’intervento del Var per dimostrare che il suo esercizio era stato più veloce di quello fatto da un compagno sul campo adiacente, nella sfida a specchio sulla rapidità. E dopo che il Var gli ha dato ragione, Victor ha preteso la foto di squadra, come si fa quando si vince. Altro che mal di pancia, Victor ha ancora fame: di Napoli e di trofei".