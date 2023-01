Gazzetta - Allegri vuole Chiesa e Di Maria al top per la gara contro il Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe recuperare al cento per cento Di Maria e Chiesa per la prossima gara contro il Napoli. Non è da escludere che Allegri possa dargli più minutaggio nella sfida con l'Udinese:

"Gli mancano il gol e le emozioni che si provano quando esci dal tunnel e sei avvolto dalle luci e dalle voci dello Stadium, tutte cose che ha già provato mille volte ma che a un calciatore non bastano mai. Chiesa e Di Maria insieme contro il Napoli è l’idea che frulla per la testa di Allegri, con Vlahovic ancora out («Gli indisponibili stanno lavorando bene — ha commentato il tecnico — e nel giro di 15 giorni spero di avere tutti in gruppo») servirà tutto il loro apporto contro l’attuale regina della Serie A".