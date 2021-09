Gazzetta - Allegri verso il 4-4-2 per arginare il Napoli: poca scelta per l'allenatore

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla Juve: "Non ci sarà troppo spazio per invenzioni o prove, il tecnico dovrebbe orientarsi sul 4-4-2 con cui ha cominciato la stagione, con Morata affiancato da Chiesa o Kulusevski. Debutti stagionali dal 1’ in vista per Locatelli e Chiellini, chiamati rispettivamente a far girare il centrocampo e registrare la difesa. Cuadrado e Dybala dovrebbero essere i due sudamericani convocati, con Paulo e Kean carte da giocarsi dalla panchina".