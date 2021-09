Gazzetta - Allegri punta su Morata in attacco al Maradona: lo spagnolo vuole riprendersi la Juve

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Morata: "Ora lo spagnolo, liberato anche dalla necessità di avere come primo pensiero quello di verificare se fosse possibile servire CR7, è il momento di aumentare le proprie responsabilità personali. Partendo da subito, dalla gara col Napoli di sabato quando sarà “sicuro” titolare, complice il ritorno tardivo di Paulo Dybala dal Sudamerica e l’inserimento ancora tutto da effettuare di Moise Kean. Il tre volte papà sarà il riferimento davanti, come gli era successo a inizio della scorsa stagione, quando il portoghese si fermò per Covid: allora rispose alla grande e la sua prima parte di stagione fu da attaccante top"