Gazzetta - All'Inter sono convinti di poter fare come il Napoli dello scorso anno come punteggio finale

Napoli calcio - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, in casa Inter sono convinti di poter praticamente imitare il Napoli dello scorso anno di Luciano Spalletti per quanto riguard il punteggio finale in classifica:

"All’Inter sono tutti convinti che alla lunga questa squadra possa fare il... Napoli. Inteso come la squadra di Spalletti dell’anno passato, capace di imporre a lungo un ritmo forsennato e di scoraggiare così il resto della Serie A. Vista la resilienza di questa nuova Juve, scavare un fossato come fatto dal c.t. Luciano è complesso, ma per stare tranquilli è comunque necessario continuare a tenere alti i giri del motore. Se l’Inter mantenesse questo ritmo, la proiezione di punti finali sarebbe addirittura 93, mentre l’anno scorso il Napoli campione si accontentò di 90 totali".