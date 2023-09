Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulla campagna acquisti del Napoli:

"Per la prima volta, dopo due giornate da vero Napoli, si è intuito il rischio sollevato in estate: il fisiologico down motivazionale da pancia piena che il mercato avrebbe dovuto disinnescare con acquisti di maggior spessore che portassero entusiasmo e novità. Come sta succedendo al Milan".