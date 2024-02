Gazzetta - Al Napoli quasi riesce ‘o miracolo! Niente è perduto, per come si era messa era uno psicodramma

Ultime notizie Napoli - ‘o miracolo quasi riesce nello stadio dei santi Paolo e Diego. L’1-1 con il Barcellona è un mezzo prodigio considerando l’instant-debutto di Francesco Calzona, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Per come si era messa la partita. Un vero psicodramma. Il Barcellona dominante e il Napoli a subire:

"Sotto choc, incapace di uscire con azioni collettive, zero tiri (in porta e fuori) per 75 minuti. Però soltanto un gol di Lewandowski a fare la differenza. Poi la svolta, grazie anche ai cambi coraggiosi di Calzona. Un quarto d’ora finale nel quale Osimhen, alla prima palla buona, trova il pari. Per poco non arriva il 2-1. Insomma, niente è perduto da qui al ritorno perché il Barça, come dicono in Spagna, ha tanti problemi. Al Napoli basterebbe non fare niente di quanto esibito fino al 30’ della ripresa. Facile, no?"