Gazzetta - Non si sa chi prenderà il posto di Spalletti in Juve-Napoli: Domenichini non sta bene, preallertato Baldini che era in quarantena

Napoli calcio - Chi andrà in panchina al posto di Spalletti in Juve-Napoli? Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport al momento non si hanno certezze. Domenichini non sta benissimo, è in attesa del tampone, e nel frattempo è stato allertato Baldini che ha finito la quarantena ed è negativo.

Baldini e Spalletti

Juve Napoli chi in panchina al posto di Spalletti?