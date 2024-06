Gazzetta - Affari Hermoso e Buongiorno in stand-by, Manna valuta altri tre profili in difesa

Il Napoli cerca altri difensori dopo aver chiuso l'acquisto di Rafa Marin dal real Madrid. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa per lo svincolato Hermoso non si è sbloccata in alcun modo così come quella con il Torino per Buongiorno. Per questo motivo, Manna avrebbe virato su altri profili. In particolare sarebbero tre i calciatori che il direttore sportivo avrebbe attenzionato.

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista è quello di Bijol dell'Udinese che viene valutato intorno ai 20 milioni di euro da Pozzo. Poi ci sono anche Pavlovic del Salisburgo ed anche Lacroix il cui contratto è in scadenza tra un anno, ragion per cui avrebbe costi più accessibili rispetto ai due calciatori citati in precedenza. Tornando invece allo svincolato Hermoso, c'è distanza su ingaggio e commissioni tra l'agente ed il Napoli.