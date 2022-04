Gazzetta - De Laurentiis-Spalletti, idillio finito: cosa filtra da Castel Volturno

Tra De Laurentiis e Spalletti è finito l'idillio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rivela come da Castel Volturno filtrano alcune indiscrezioni che vorrebbero il tecnico sotto accusa per la gestione delle ultime gare. La riconferma di Spalletti non è però in discussione per la prossima stagione dove non ci sarà alcun tipo di divorzio.

