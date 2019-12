Gazzetta - ADL assiste agli allenamenti di Gattuso: un segnale forte dato a squadra e tecnico per provare la rimonta

Ultime notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la presenza di De Laurentiis agli allenamenti di Gattuso: "Come mercoledì, anche ieri a bordo campo c’era il presidente Aurelio De Laurentiis ad assistere all’allenamento. Un segnale forte che la proprietà sta cercando di dare alla squadra, di sostegno alla nuova scelta tecnica sul quale si punta molto per rimontare posizioni in campionato. Certo il problema centrale nella testa dei giocatori resta quello delle multe, sul quale non si registra nessuna novità fra le parti, e bisognerà vedere se solo una variazione di manico tecnico e di sistema tattico potrà bastare".