Gazzetta - Addio Insigne-Napoli senza grandi rimpianti: non c'è un vero colpevole sul mancato rinnovo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a scrivere sulle motivazioni che hanno spinto Lorenzo Insigne ed il Napoli a non prolungare quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'ormai ex capitano ha già la valigia pronta per recarsi a Toronto in Canada.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'addio tra Lorenzo Insigne ed il Napoli: