Gazzetta - Abisso ha dato rigore Napoli su pressione del Var: ci sarebbe da interrogarsi su una cosa

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport va giù pesante sull'errore grave commesso dall'arbitro Abisso che ha dato un calcio di rigore al Napoli, su presunto contatto tra Murru e Anguissa, andando anche a rivedere l'immagine al monitor. Una scelta sbagliata che però non ha pesato sulle sorti della gara in quanto Politano si è fatto parare il penalty da Audero.

Ecco cosa scrive Gazzetta sulla decisione sbagliata dell'arbitro Abisso

"E per fortuna che Politano ha sbagliato un rigore in avvio gara, concesso erroneamente dall’incerto Abisso su pressione del Var. La prodezza di Audero, che devia sul palo, dà il giusto pathos a una gara in cui la capolista invece deve metterci il meglio di sé per non farsi condizionare da quell’errore e andarsi a conquistare una vittoria limpida, senza bisogno di strascichi polemici. Anche se ci sarebbe sempre da interrogarsi su protocolli e interventi del Var che invece di sanare errori li crea"