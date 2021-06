L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "In questi giorni, i contatti tra i dirigenti napoletani sono frequenti, le conferenze a distanza sono quotidiane negli uffici della Filmauro. Aurelio De Laurentiis è sempre presente, è solito fare il punto con Luciano Spalletti, Giuntoli e Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato. Al nuovo allenatore l’organico piace, ma vanno aggiustate alcune cose. La fascia sinistra, per esempio, non può restare precaria".