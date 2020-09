Gazzetta - A Napoli dopo lo scioglimento del sangue di San Gennaro si attende un miracolo da Gennarino Gattuso

Notizie Calcio Napoli - Gli attaccanti fanno sognare e dal Tardini si riparte con gli occhi puntati su di loro che possono regalare gioie per far partire col piede giusto la propria squadra. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"A Parma si aspetta la rinascita di Inglese. A Napoli dopo lo scioglimento del sangue di San Gennaro si attende un miracolo da Gennarino Gattuso, che per l’occasione punta sull’usato sicuro rappresentato da Mertens. Per il momento Osimhen può attendere, anche se il suo esordio in corsa oggi non è manco quotabile"