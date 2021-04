Gazzetta - A fine partita sono arrivati i complimenti di De Laurentiis al Napoli, l'assalto nel secondo tempo ha impedito che si giocasse di rimessa

Napoli Calcio - A fine partita, alla squadra sono arrivati i complimenti di Aurelio De Laurentiis: “Bravi, ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e, soprattutto, mi sono divertito fino alla fine.., Bravi tutti”, ha scritto il presidente. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Ha dominato col fisico, stavolta. L’assalto nel secondo tempo del Napoli ha impedito che si giocasse di rimessa. Osimhen non ha potuto affondare in velocità tra i difensori della Juve. I 40 minuti che gli ha concesso Gattuso hanno dimostrato che il nigeriano non è solo scatti e ripartenze, ma sa anche farsi valere nel difendere il pallone. Ha fatto fatica Chiellini che, per contenerlo, ha dovuto stenderlo in area"