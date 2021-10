Gazzetta - 23 giocatori utilizzati e 4 moduli cambiati: Spalletti ha valorizzato tutto il Napoli

Napoli calcio - 23 giocatori utilizzati e 4 moduli cambiati, Spalletti sta valorizzando il Napoli. E' questo il concetto che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla gestione di Spalletti a Napoli elogiandone tutte le qualità.

"Tutti segnali importanti che dimostrano la crescita e la voglia di sostenersi in campo e fuori, senza cercare alibi. Perché non c’è dubbio, per esempio, che da anni il Napoli ha un “buco” nel ruolo di terzino sinistro, ma Spalletti non si è mai lamentato per questo, cercando soluzioni e coinvolgendo tutti i suoi giocatori: già 23 utilizzati, mancano solo il terzo portiere e Ghoulam, per l’appunto, appena recuperato. Con la crescita del gruppo, aumentano anche le alternative di uomini e di soluzioni tattiche da adottare. Proprio contro il Legia Spalletti si è permesso di variare 4 sistemi di gioco, senza che i suoi uomini in campo perdessero mai la bussola e soprattutto il pallino del gioco. Si è passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1. Il tutto quasi con naturalezza e con un crescendo di pressione sulla difesa avversaria che ha portato tre gol nell’ultimo quarto d’ora".