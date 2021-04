Gattuso va in Champions? Gazzetta: nulla gli si potrà rimproverare, le aspettative d’inizio stagione saranno state rispettate

Ultime notizie Napoli - Se Gattuso e il Napoli chiuderanno il rapporto a fine campionato non sarà certo per una questione tecnica. Soprattutto se dovesse arrivare anche il quarto posto e, quindi, la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Le aspettative d’inizio stagione saranno state rispettate e nulla si potrà rimproverare all’allenatore. Tanto più che a supportare il lavoro di Gattuso ci sono le statistiche, che certificano come la stagione sia la sua migliore per media punti che è di 1,96. È migliore anche del suo periodo al Milan. Un dato a sorpresa, considerate le tante difficoltà vissute negli ultimi due mesi, che evidenzia come siano stati limitati i danni"